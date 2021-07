100ª Delegacia Policial em Porto Real - Reprodução internet

Publicado 22/07/2021 15:00

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do Rio de Janeiro revelaram um aumento no crime de estupro em Porto Real. De janeiro a junho de 2021, foram cinco casos de violência sexual na cidade, enquanto no mesmo período do ano passado foram quatro estupros.

Os homicídios dolosos tiveram queda no primeiro semestre desse ano em comparação com o ano anterior. Até junho de 2021 foram cinco mortes violentas, e de janeiro a junho de 2020 foram registrados seis casos.

Os roubos de rua, apesar de poucos registros, tiveram um pequeno aumento de 1 caso no primeiro semestre no ano passado para 2 casos nesse ano. Os índices são referentes aos registros de ocorrência lavrados na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.

É muito importante que os moradores registrem qualquer tipo de crime, porque isso gera estatística de ocorrência e é baseado nesses números que o governo faz investimento na segurança pública. Em Porto Real, a 100ª DP está localizada na Rua Estevam Domingos Pederassi, 573, no Centro. Os números de contatos são: (24) 3353-3341 / (24) 3353-1594 / (24) 3353-3343.