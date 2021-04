A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, o vereador Lopinho e a subsecretária da pasta estadual, Bianca Santos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/04/2021 13:26 | Atualizado 26/04/2021 13:28



QUISSAMÃ - Em uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio, Quissamã vai receber uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Na semana passada, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, para tratar os detalhes da instalação da Faetec, com o município disponibilizando o prédio. Também participaram do encontro o vereador Lopinho e a subsecretária da pasta estadual, Bianca Santos.



A prefeita de Quissamã disse que a unidade vai funcionar na antiga Escola Engenho Central, que está sendo cedida ao município em uma articulação com o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt. Fátima Pacheco destacou a importância do diálogo com o Governo do Estado, agradecendo o governador em exercício Cláudio Castro e ressaltando ser fundamental estabelecer parcerias que visam incentivar a profissionalização dos jovens.



“Quissamã há muito tempo esperava esta parceria para consolidar a chegada da Faetec no município. É extremamente importante qualificar as pessoas para o mercado de trabalho e, além disso, gerar renda neste momento de pandemia. Também vamos receber o projeto de inovação científica para atender os alunos do ensino fundamental. São conquistas muito importantes para a educação do nosso município", disse a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação diz que o Governo do Estado tem como objetivo instalar novas unidades da Rede Faetec, respeitando a vocação econômica de cada região."Vamos capacitar os jovens com foco para a vocação econômica e produtiva do município. Estamos alinhando as necessidades locais para gerar cursos, vagas, oportunidades de empregos e, posteriormente, a geração de renda com a retomada da economia local. Ao levarmos o equipamento de formação e qualificação profissional para Quissamã, vamos inserir os jovens no processo de iniciação científica e tecnológica abrindo novos horizontes”, conta Dr. Serginho.



Educação valorizada



Nos últimos quatro anos, a Educação de Quissamã registrou muitos avanços, com o município atingindo a sua maior média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com a nota de 6,1 no ano passado. Com esse resultado, o município vai receber o investimento de R$ 1 milhão do Governo do Estado, através do Programa de Valorização e Incentivo ao Aprimoramento da Educação Básica (Proviaeb).