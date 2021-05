Candidatos com faixa etária entre 18 e 23 anos, 11 meses e 29 dias, terão carteira assinada e vão receber um salário-mínimo por mês. Foto: Phillipe Moacyr.

QUISSAMÃ - A Semana do Trabalhador teve um significado especial em Quissamã. Nesta segunda-feira (3), a Prefeitura lançou o Juventude Ativa, programa que vai auxiliar os jovens em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego. Inicialmente, serão 100 vagas para candidatos com faixa etária entre 18 e 23 anos, 11 meses e 29 dias, que vão receber um salário-mínimo por mês. As inscrições estão abertas até o próximo dia 15, em um link no portal www.quissama.rj.gov.br.

O objetivo do Juventude Ativa é proporcionar vivência, experiência de aprendizagem profissional, cultural e educacional, sendo uma ferramenta de auxílio na inserção no mercado de trabalho. Os candidatos devem ser moradores de Quissamã há pelo menos 3 anos. O Programa será por Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem, com assinatura da Carteira de Trabalho, ao qual serão assegurados os direitos garantidos na Lei 10.097/2000 e demais dispositivos aplicáveis ao contrato de aprendizagem previstos na CLT.

- É com emoção que estamos lançando o Juventude Ativa, um programa extremamente inovador, inédito, que garante vários aspectos, entre eles a inclusão. Um programa de primeiro emprego em meio a pandemia que assola a saúde e também a economia, deixando o Brasil com mais de 14 milhões de desempregados. O Juventude Ativa também impacta a economia local, assim como as outras linhas de projetos sociais que temos em nosso município, garantindo qualificação profissional preparando para o mercado de trabalho. Em muitos casos, a realização dos sonhos só depende de portas abertas, oportunidades, que é o objetivo do Juventude Ativa - disse a prefeita Fátima Pacheco.

Ainda em um período de pandemia da Covid-19, Quissamã se destaca pela rede de programas sociais. O Juventude Ativa se junta ao Jovem em Ação, Agente Mirim, PPD, PAI, Renda Mínima e Auxílio Moradia. O investimento é superior a R$ 1 milhão por mês, com quase 4 mil beneficiados.

- É uma satisfação muito grande acompanhar essa rede de projetos sociais em Quissamã. Estamos formando cidadãos para o mundo, oferecendo oportunidades. Tenho certeza de que os jovens que foram selecionados para o Juventude Ativa vão aproveitar essa chance para iniciarem a sua carreira profissional - conta o vice-prefeito, Marcelo Batista.

Seleção para o Juventude Ativa

Após o período de cadastramento, uma comissão formada por profissionais de diferentes áreas - como assistentes sociais e representantes do Conselho da Juventude, Jurídico e Gabinete - vai fazer a seleção para definir os beneficiados. As inscrições são exclusivamente on-line, mas a Prefeitura vai disponibilizar pontos fixos para orientação aos candidatos: no auditório da sede da Prefeitura e nos Cras de Santa Catarina e de Barra do Furado. As dúvidas também podem ser tiradas pelo e-mail: quissama.juven [email protected]

- Muitos jovens não têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, de ter a carteira assinada, a chance do primeiro emprego. Por isso, agradecemos essa oportunidade. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade para crescer profissionalmente - disse Lavínia Nunes, de 18 anos, que representou a juventude de Quissamã ao lado de Yuri Viana.

Por causa da pandemia da Covid-19, o lançamento do Juventude Ativa foi realizado em uma live transmitida pela página do Facebook da Prefeitura, seguindo todas as medidas de proteção contra a doença. Participaram da cerimônia a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães; a secretária de Educação, Helena Lima; o secretário de de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso; o chefe de Gabinete, Luciano Lourenço; o presidente da Câmara Municipal, Marcinho Pessanha; e os vereadores Simone Flores, Cássio Reis, Fábio Castro, Rildo, Ailson Barreto, Leone, Janderson Chagas e Lopinho.