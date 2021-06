Centro de Referência de Síndromes Gripais de Conceição de Macabu. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 18:38

CONCEIÇÃO DE MACABU - A cidade de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, voltou a bandeira amarela, com baixo risco para a contaminação da Covid-19. A informação foi publicada na tarde desta segunda-feira (21). Os números são em relação à semana anterior, entre os dias 13 e 19 de junho, quando houve 35 casos da doença e 144 atendimentos no Centro de Referência.



A última vez que o município esteve no amarelo foi na primeira semana de fevereiro, e desde então, a classificação de risco ficou entre laranja e vermelho, sendo alto e muito alto, respectivamente.

Não há informações sobre um possível novo decreto de flexibilização para o comércio.