Primeira competição do ano vale pontos tanto para o estadual, quanto para o brasileiro, em todas as categorias - Letycia Rocha - SECOM/Quissamã

Publicado 03/01/2022 10:42 | Atualizado 03/01/2022 11:01

QUISSAMÃ - O circuito estadual de surf no Rio de Janeiro vai ter início no dia 20 deste mês e Quissamã será a capital do esporte até o dia 23, com a realização do Quissamã Pro Am 2022, em Barra do Furado, a primeira competição do ano, valendo pontos tanto para o estadual, quanto para o brasileiro, em todas as categorias.

Nos dias 20 e 21 acontecerão as disputas no Amador; e nos dias 22 e 23 de janeiro, serão as competições entre os Profissionais.

A confirmação do evento foi no último dia de 2021, sexta-feira (31), durante live da prefeita Fátima Pacheco, com a participação do vice-prefeito, Marcelo Batista, que também é secretário de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, e dos secretários Arnaldo Mattoso, Desenvolvimento, Trabalho e Turismo; Kitiely Freitas, Cultura e Lazer; e Ísis das Chagas, Esporte e Juventude.

Distribuindo R$ 40 mil em prêmios, o campeonato trará novidades para o circuito de surfe no Estado do Rio: será a primeira competição no litoral fluminense com a participação de mulheres surfistas profissionais e o primeiro evento estadual com equiparação da premiação do masculino com o feminino. São esperados pelo menos 150 atletas, entre profissionais e amadores, de todas as regiões do Brasil.

No Amador entrarão na água atletas das categorias Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12 (masculino e feminino) e Grand-Master. O campeão ou campeã de cada categoria fatura dois mil pontos para o ranking. Os campeões do Pro levam ainda um prêmio bruto de R$ 5.250, com o restante da premiação dividida até ao 16º colocado tanto no masculino quanto no feminino, conforme informou Pedro Falcão, diretor Executivo da Associação Brasileira de Surfe Profissional (Abrasp), que esteve com a prefeita e com a secretária de Esportes e Juventude, em setembro deste ano, apresentando o projeto.

Segundo Falcão, o Norte do Rio de Janeiro tem um grande potencial para o surfe. Ele indica destaque para Quissamã pela condição das ondas, “que quebram tanto pra dentro do rio, quanto do lado dos moles”. Ele afirma, ainda, que essas condições contribuem para o desenvolvimento de um grande polo de surfe. O município mantém, desde o início de 2019, uma escolinha do esporte, em Barra do Furado:

"Para os atletas é muito importante essa iniciativa, pois acrescenta mais uma etapa e mais um tipo de onda ao circuito, valorizando sempre", aponta.

A secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas, lembra que Quissamã tem investido na valorização dos atletas locais e na formação de novos talentos. Além da escolinha de surfe, existe a preocupação com a formação de atletas em outras modalidades, equipes locais com destaque em diversos esportes, bem como o Programa Bolsa Atleta, que vem revelando nomes. O surfista Claudio Freitas, por exemplo, é um deles. Em meados de dezembro o atleta sagrou-se campeão na categoria Master, do Circuito Superliga de Surf Capixaba (SLS), no Espírito Santo, disputando contra mais de 130 competidores de todo o País.

Durante a live, a secretária de Esporte e Juventude deu pistas dos eventos esportivos que acontecerão no Verão, a partir de 15 de janeiro. No dia 9 será a reinauguração da área de lazer da Praia de João Francisco, que ganhou um deck e foi toda reformada, com a colocação de azulejos, além de ter sido realizada a poda de árvores e restauração da área de lazer. Ísis também antecipou que o Verão contará com vários eventos esportivos e de lazer, como o futebol dos artistas, na Arena e atividades aquáticas nas Lagoas.

"Teremos muitos eventos, tanto esportivos quanto de lazer. Estamos ampliando o leque de opções para os quissamaenses e para os visitantes. Com certeza teremos o melhor Verão de todos os tempos", afirmou Ísis.