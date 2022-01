Moradores a partir e 6 meses, que ainda não receberam a dose do imunizante contra o vírus Influenza já podem procurar um dos locais de vacinação. - Foto: Gilberto Marques.

Moradores a partir e 6 meses, que ainda não receberam a dose do imunizante contra o vírus Influenza já podem procurar um dos locais de vacinação.Foto: Gilberto Marques.

Publicado 03/01/2022 20:08 | Atualizado 03/01/2022 20:09

CARAPEBUS - O município de Carapebus, no Norte Fluminense, prossegue com a vacinação contra a gripe . Moradores a partir e 6 meses, que ainda não receberam a dose do imunizante contra o vírus Influenza, podem procurar um dos locais de vacinação. A imunização ocorre nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família do Centro, Capelinha, Rodagem e Ubás, das 9h às 12h, às quintas e sextas-feiras e permanece enquanto houver estoque.



No ato da vacinação é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão da vacina. No caso de gestante, o cartão pré-natal se faz necessário. O imunizante está disponível para toda a população sem a necessidade de agendamento. A Coordenação de Vigilância em Saúde de Carapebus informa que devem se vacinar todas as pessoas acima dos seis meses de idade que ainda não foram imunizadas na Campanha de Vacinação contra a Influenza em 2021.



A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é anual. "importante nos vacinarmos contra a gripe porque a vacina previne vários tipos de gripes virais. Essas gripes são de fáceis transmissibilidade. Mesmo a vacina contra a Influenza não prevenindo a Covid-19, é importante se vacinar, pois a imunização previne síndromes respiratórias agudas graves", salientou a Coordenação de Vigilância em Saúde do município.