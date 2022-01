Quissamã completa 33 anos de emancipação com programação especial | Quissamã | O Dia

Quissamã

Circuito de surfe no RJ é aberto com o Quissamã Pro Am 2022

Nos dias 20 e 21 acontecerão as disputas no Amador; e nos dias 22 e 23 de janeiro, serão as competições entre os Profissionais

Publicado 03/01/2022 10:42 | Atualizado há 1 dia