Pessoas com 18 anos de idade ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais, devem comparecer às Unidades de Saúde de Estratégia da Família. - Foto: Reprodução.

Pessoas com 18 anos de idade ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais, devem comparecer às Unidades de Saúde de Estratégia da Família.Foto: Reprodução.

Publicado 04/01/2022 18:58 | Atualizado 04/01/2022 18:59

CARABEPUS - Carapebus, no Norte Fluminense, está vacinando a população com a dose de reforço contra a Covid-19. Pessoas com 18 anos de idade ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais, devem comparecer às Unidades de Saúde de Estratégia da Família e se vacinar com a dose de reforço.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, nos postos Ubá, Capelinha, Rodagem e Centro. É necessário apresentar comprovante de vacinação das duas doses e um documento com foto.



Segundo especialistas, é muito importante que as pessoas recebam a dose de reforço contra a Covid-19. O imunizante é uma das principais medidas para a proteção, já que estudos observaram uma queda de nível dos anticorpos alguns meses após as duas primeiras doses, assim como após a infecção natural pelo coronavírus. E quando os anticorpos ultrapassam um limite mínimo, isso tem relação a proteção que conferem, podendo ser prejudicada.

A terceira dose ou dose de reforço vem para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos circulantes no organismo, E, ao aumentar a quantidade de anticorpos circulantes, isso reduz a chance de cada pessoa se infectar. Outra medida importante está relacionada à redução da chance de infecção em caso de novas variantes. Quando há uma quantidade de anticorpos circulantes elevada, é mais provável que ao ser infectado por uma nova variante, a pessoa possa desenvolver anticorpos que se liguem a essa variante.



Uma vez a pessoa vacinada, o anticorpo promovido pela vacina era direcionado para a variante que deu origem à formulação da mesma, e nesse processo as pessoas também produzem anticorpos que possuem diversidade, e quanto mais isso ocorre, é mais provável que alguns se liguem à variante nova, fazendo ser reconhecido pelo corpo para a produção de mais do anticorpo específico. E com o nível elevado desse anticorpo no organismo circulando, aumentam as chances de proteção a nova variante.