A prefeita destacou os avanços da categoria, nos últimos cinco anos, e o Fundo Previdenciário do Município - Letycia Rocha SECOM/Phillipe Moacyr

Publicado 04/01/2022 21:49

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco e o vice Marcelo Batista inauguraram nesta terça-feira (4) as obras de revitalização da sede da Guarda Civil Municipal de Quissamã. A inauguração marca as comemorações pelos 33 anos da assinatura da emancipação política administrativa do Município. Na ocasião, a prefeita destacou os avanços da categoria, nos últimos cinco anos, e o Fundo Previdenciário do Município que, criado há dois anos, foi apontado em recente pesquisa nacional como um dos mais promissores do País.

"Na ocasião da criação do Regime Próprio de Previdência do Município, a Guarda foi uma das categorias mais inquietas. Todos os servidores receberam o Fundo de Garantia e, hoje, o Fundo Previdenciário de Quissamã conta com mais de R$ 30 milhões depositados em dois anos e é um dos mais promissores do Brasil. Segundo uma pesquisa recente, Quissamã ficou em 19º lugar entre mais de 2,5 mil municípios", frisou a prefeita Fátima Pacheco.

A sede da GCM/Quissamã ganhou telhado novo, reforma das instalações elétrica e hidráulica, alojamento feminino, nova climatização dos ambientes, Centro de Processamento de Dados, pintura interna e externa. O secretário de Obras, Junio Selem, ressaltou que esta foi a primeira intervenção na estrutura da unidade desde a inauguração há 19 anos.

O comandante da GCM/Quissamã, José Carlos Sabino, agradeceu à prefeita e ao vice-prefeito pelas ações em prol da categoria. “Nossa sede estava há um bom tempo sem reforma e essa gestão se mostra com bons olhares para a Segurança Pública. Não somente pela reforma, mas por tudo que tem sido feito pela corporação, como o Plano de Cargos e capacitações. Nos dando condições para que possamos cumprir a Ordem em nossa cidade”, disse o comandante.

O vice-prefeito, Marcelo Batista, destacou o esforço do governo em driblar as dificuldades encontradas em 2017 e avançar no desenvolvimento do Município. “Hoje, Quissamã entrega obras, mas sabemos o que encontramos em 2017. Com determinação, força de vontade e trabalho, conseguimos virar essa página e isso está mais do que provado com a entrega da reforma da casa de quem cuida da Segurança do nosso Município. Dependemos da Saúde, Educação e da Segurança e se não tivermos esses três pilares não conseguiremos avançar e ter novas conquistas”, frisou Marcelo Batista.

O vereador e ex-secretário municipal de Segurança Pública de Quissamã, Janderson Barreto, destacou que o sentimento é de dever cumprido. “Em 2017, a dificuldade era grande, encontramos falta de motivação, problemas no fardamento e frota sucateada. Plantamos uma semente que hoje dá frutos. Tudo que foi feito na Guarda de Quissamã é a dignidade da categoria”, frisou o parlamentar.

O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, enumerou as conquistas da categoria nos últimos anos. “Desde 2017, toda atenção foi dada à Segurança Pública. Comprometido, muitas conquistas e uma das principais é o Plano de Carreira. No estado do Rio, alguns municípios ainda estão votando e em Quissamã já está implementado, funcionando 100 por cento. Tivemos também investimento em equipamentos, todo sistema de rádio hoje é digital, alta tecnologia na comunicação; seis novos carros, sendo um para a patrulha Maria da Penha e ainda uma escala 24h/96h. E em breve, vamos ampliar a frota. Agradecemos à prefeita e ao vice, essa qualidade do trabalho que é levada a todos os setores”, destacou Paulo Vitor Arquejada.

A cerimônia de inauguração foi prestigiada pela corporação; os vereadores Ailson Belarmindo e Maurício Buguinho; ex-vereadores, secretários, subsecretários e demais servidores.