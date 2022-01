Além das já conhecidas categorias dos circuitos estaduais do Rio, em Quissamã também será oferecida a categoria Kahuna (a partir de 45 anos), novidade nos rankings estaduais da FESERJ - Letycia Rocha - Divulgação/Secom

Publicado 05/01/2022 09:21

QUISSAMÃ - Entre os dias 20 e 23 de janeiro, será realizada na Praia de Barra do Furado, em Quissamã, a etapa de abertura do circuito estadual de surf do Rio de Janeiro 2022 (profissional e amador), valendo também preciosos pontos para o circuito brasileiro profissional da ABRASP. As inscrições já estão abertas.



Apresentado pela Prefeitura Municipal de Quissamã e realizado pela Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro – FESERJ, o Pena Quissamã Pro Am 2022 será a primeira etapa do Circuito Estadual Profissional do Rio de Janeiro 2022, e será válido também para o circuito brasileiro profissional da ABRASP, distribuindo 40 mil reais em premiação, sendo 20 mil reais na categoria masculina e 20 mil reais na categoria feminina.



Para os atletas do Circuito Estadual Nova Geração (com até 18 anos), o evento terá nível máximo (2A), sendo fundamental para a definição dos campeões estaduais de 2022 e da equipe que irá representar o Rio de Janeiro no circuito brasileiro de 2022/23.



Além das já conhecidas categorias dos circuitos estaduais do Rio, em Quissamã também será oferecida a categoria Kahuna (a partir de 45 anos), novidade nos rankings estaduais da FESERJ em 2022. Uma categoria local também será ofertada para fomentar o surf no município.





INSCRIÇÕES



As inscrições na categoria local devem ser feitas pelo telefone (22) 99928-6560, com Paulo Parente.



Já as inscrições nas categorias estaduais só podem ser feitas através de depósito bancário na conta corrente da FESERJ. Todos os detalhes se encontram no site da Federação.

Cronograma e baterias serão divulgados no dia 19, no Instagram @feserj_oficial e nos e-mails cadastrados no ato da inscrição.