Publicado 05/01/2022 18:33

QUISSAMÃ - Neste domingo (9), às 10h, acontece a reinauguração da área recreativa da Praia de João Francisco, em Quissamã. Fechado no último ano, em função da pandemia, o espaço foi remodelado, com reforma da piscina, construção do deck, limpeza, poda de árvores, manutenção na iluminação e restauração da área de lazer e pintura.

Destinado à recreação, a área estará aberta ao público de quinta-feira a domingo, das 10h às 18h e não será necessário fazer inscrição. Além da piscina, haverá pula-pula, jogos de mesa como totó, pingue-pongue e tamanco. Na área "kids", piscina de bolinhas, foguetinho, balanços, escorrega e em todo ambiente, monitores estarão disponíveis para acompanhar a criançada.

Embora não seja necessário fazer carteirinha ou inscrição, os usuários precisarão seguir algumas regras: somente crianças de até 12 anos poderão entrar na piscina; crianças menores de quatro anos, deverão estar acompanhadas de pessoas maiores de 18, de preferência pais ou responsáveis. Todas as crianças que forem utilizar a piscina, precisarão passar pelo chuveiro, que será de uso exclusivo delas. Não será permitido se alimentar dentro ou ao redor da piscina.

Com relação aos trajes, não será permitido o uso de roupas que não sejam aquelas destinadas ao banho; no máximo, short de tactel. É proibido tomar banho de sol ao redor da piscina e a entrada de pessoas com bebida alcoólica. “O espaço é para aumentar as possibilidades de lazer para as crianças menores, pois queremos que todos se divirtam neste verão”, comentou a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas.

O diferencial das atividades no verão de 2022, ficará por conta das práticas esportivas nas Lagoas da Garça e Piripiri, com atividades aquáticas como stand-up paddle, caiaque e pedalinho, que funcionarão apenas aos finais de semana. Ísis acrescentou ainda, que os pertences deixados nas dependências da área de recreação, não serão de responsabilidade dos organizadores e monitores.