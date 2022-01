Carapebus retoma patrulhamento na zona rural. - Foto: Divulgação/GMC.

Carapebus retoma patrulhamento na zona rural. Foto: Divulgação/GMC.

Publicado 05/01/2022 19:09 | Atualizado 05/01/2022 19:21

CARAPEBUS - A zona rural de Carapebus tem recebido atenção especial da Guarda Municipal (GMC) desde o iníncio deste mês, quando as rondas na região foram intensificadas e ganharam reforço nas equipes. De acordo com a GMC, os atendimento preventivos têm o objetivo reprimir a criminalidade e dimunuir o registro de ocorrências. Em cada plantão na área rural, uma viatura percorre as localidades Maria Amália, Itaquira, Ingazeira, entre outros.



O retorno das rondas foi um pedido do prefeito Bernard Tavares e dos vereadores da base, ao novo secretário de Segurança do município, Luiz Aladoga. "O Patrulhamento Rural é um projeto que está recomeçando, cujo objetivo é servir com excelência a população de Carapebus", destacou o prefeito Bernard Tavares.



Segundo a GMC, para melhorar a segurança na área rural, nenhum ponto da cidade foi privado de atendimento. Houve apenas uma reorganização e otimização das escalas, atendendo todo o município de maneira mais efetiva, dando atenção necessária para o limite da cidade com outros municípios, prédios públicos, bairros e Centro da cidade.