Os índices evidenciam o êxito do trabalhado realizado pela corporação - Letycia Rocha - Divulgação/PM

Os índices evidenciam o êxito do trabalhado realizado pela corporação - Letycia RochaDivulgação/PM

Publicado 06/01/2022 15:06

QUISSAMÃ - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), localizado em Macaé, no Norte Fluminense, e que abrange os municípios de Quissamã, Carapebus, Casimiro de Abreu Conceição de Macabu, Rio das Ostras e Macaé, divulgou um balanço dos índices criminais da área de cobertura referente ao mês de dezembro de 2021. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

A unidade obteve reduções nos números em comparação com o mesmo mês de 2020. De acordo com o levantamento divulgado, o índice com maior redução foi o de roubo de aparelho celular, com 75%.

Além disso outros tipos de delitos também apresentaram queda em comparação ao último mês do ano anterior. São eles: roubo a estabelecimento comercial (50%), roubo de rua (38,3%), letalidade violenta (20%) e roubo a transeunte (17,9%).

Os índices evidenciam o êxito do trabalhado realizado pela corporação.