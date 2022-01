Vice-prefeito de Quissamã assume administração do Município | Quissamã | O Dia

De 10 a 24 de janeiro, Marcelo Batista será o responsável pelos atos oficiais da Prefeitura - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

De 10 a 24 de janeiro, Marcelo Batista será o responsável pelos atos oficiais da Prefeitura - Letycia Rocha SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 07/01/2022 08:54

QUISSAMÃ - Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (6), a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, transmitiu o cargo de Chefe do Executivo ao vice, Marcelo Batista, pelo período de 15 dias, durante as férias da prefeita. O encontro aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a presença de secretários, subsecretários e coordenadores municipais.

De 10 a 24 de janeiro, Marcelo Batista será o responsável pelos atos oficiais da Prefeitura e continuará conduzindo os trabalhos na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.

- Marcelo é uma pessoa extremamente competente e comprometida com a nossa cidade e dará prosseguimento aos trabalhos já implementados para o desenvolvimento da nossa cidade, frisou Fátima Pacheco.

De acordo com o rito oficial, o ato será comunicado à Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial do Município.