Espaços esportivos estão voltando a funcionar, mas as medidas de segurança ainda devem ser seguidas - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 07/01/2022 08:58

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, inicia, a partir desta sexta-feira (7), as atividades esportivas em espaços públicos na Cidade. As praias de João Francisco, Visgueiro e Barra do Furado, receberão atividades esportivas e de lazer para todas as idades, mantendo os protocolos sanitários por conta da pandemia do Covid-19.

Na Praia de João Francisco, a Arena Esportiva oferecerá treinamento funcional a partir desta sexta-feira (7), sempre às 16h e aos sábados, às 8h30. Já o Beach Tênis, começará na segunda-feira (17) às 8h30. Serão dois dias na semana, segunda e terça-feira.

O espaço recreativo em Barra do Furado, será aberto neste sábado (8), das 13h30 às 17h30. O local funcionará todos os sábados e domingos, com opções, como futebol de sabão, cama elástica, jogos de mesa e futmesa, a mais nova moda do Verão que invadiu as praias. Para brincar, basta uma mesa com rede e bola de futebol.

Também será inaugurado neste sábado (8), o espaço recreativo na Praia do Visgueiro, das 13h30 às 17h30. As atrações como cama elástica, jogos de mesa e futmesa, funcionarão aos sábados e domingos.

Ísis das Chagas, a secretária de Esportes e Juventude, esclarece que os espaços esportivos estão voltando a funcionar, mas as medidas de segurança ainda devem ser seguidas, pois a pandemia não acabou: “as pessoas com sintomas de gripe não podem participar e cada um deve levar a própria garrafa de água”, complementou Ísis.