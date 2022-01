Polícia Civil e Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, e secretaria de Mobilidade Urbana, atuarão com adoção de tolerância zero para motos com escapamentos modificados ou abertos e excesso do som automotivo - Letycia Rocha - Divulgação/SECOM

Publicado 10/01/2022 09:40

QUISSAMÃ - O trabalho de planejamento nas áreas de segurança e mobilidade urbana, visando os eventos previstos para o verão nas praias de Quissamã foi intensificado nesta semana. A prefeita Fátima Pacheco se reuniu com o secretário de Mobilidade Urbana, Xande Moreno, o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas, o secretário de Obras Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem e a representante do 32º BPM, comandante da 2 ª Companhia, tenente Helen Gobeti.

"A logística está sendo montada em parceria com a Polícia Militar e o auxílio das forças de segurança do Município", comentou a prefeita Fátima Pacheco.

No encontro foram apresentadas as estratégias que serão adotadas no período para garantir fluidez no trânsito e segurança para a população local, veranistas e turistas, nas praias de João Francisco, Visgueiro e Barra do Furado.

Polícia Civil e Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, e secretaria de Mobilidade Urbana, atuarão com adoção de tolerância zero para motos com escapamentos modificados ou abertos e excesso do som automotivo. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em seu Art. 230, inciso VII, prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada (como o escapamento, por exemplo) constitui infração grave.

As penalidades previstas para a conduta são: multa de R$ 195,23; cinco pontos na carteira.

Na sexta-feira (7), o secretário de Mobilidade Urbana Xande Moreno coordenou o trabalho de sinalização na praia de João Francisco, com a instalação, em diversos pontos, de placas de proibição de som automotivo, como alerta para coibir a infração. “Nos próximos dias as praias do Visgueiro e João Francisco também receberão a sinalização”, afirmou o secretário.

O secretário de Segurança Pública e Trânsito lembrou que parte do sucesso dos eventos está relacionada à tranquilidade que a população local e os visitantes terão: “é importante que as forças de segurança estejam alinhadas para que o planejamento seja executado com êxito”, avaliou Paulo Vitor Arquejada.