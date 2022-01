Uma obra esperada há anos começa a se tornar realidade - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 10/01/2022 09:45 | Atualizado 10/01/2022 10:02

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã deu início à urbanização do bairro de Caxias. Na quinta-feira (6), a prefeita, Fátima Pacheco; o vice-prefeito, Marcelo Batista, e o secretário de Obras, Junio Selem acompanharam as obras iniciadas pela Rua Jerônimo José de Paula. A primeira fase contempla ainda outras três ruas com saneamento básico, nova rede de drenagem, asfaltamento e padronização das calçadas com acessibilidade. O investimento é de mais de R$ 2 milhões com recursos provenientes de emenda do deputado federal Rodrigo Maia e contrapartida da prefeitura. Cerca de 20 empregos serão gerados na obra.



A Jerônimo José de Paula está interditada entre as ruas Comendador José Julião e Erasmo Rodrigues da Silva Júnior.



"Quissamã é um dos municípios do estado do Rio de Janeiro que mais investem em Saneamento Básico. A Rua Jerônimo José de Paula será reformada em toda a sua extensão e vamos intervir também nas ruas José Saturnino, 12 de Setembro e Augusto de Carvalho. Este ano, vamos concluir a construção de duas Estações de Tratamento de Esgoto novas, na Penha e Santa Catarina, e vamos ampliar a unidade do Centro num investimento de mais de R$ 12 milhões. Saneamento básico é mais qualidade de vida para a nossa população", destacou a prefeita.



O técnico de Segurança do Trabalho da obra, André Luiz da Silva Ribeiro, é quissamaense e um dos trabalhadores da urbanização de Caxias. Ele destaca a importância da obra para o bairro.



"Saneamento Básico é saúde e grande parte da população brasileira não tem. A Prefeitura de Quissamã vem realizando um grande trabalho nesse quesito e está sendo pioneira. Mais de 80% da nossa cidade tem saneamento básico, água potável", disse.

O vice-prefeito reforça que as parcerias são fundamentais para implementar importantes ações de infraestrutura na cidade.



"Desde o nosso primeiro mandato, vamos a Brasília em busca de recursos para realizar esta e tantas outras obras. A urbanização de Caxias é uma ação bastante esperada pelos moradores e que consta no nosso Plano de Governo. Ganha a população e a cidade com melhorias na qualidade de vida", frisou Marcelo Batista.



O secretário Junio Selem, ressalta que Quissamã se destaca no cenário estadual com a realização de obras estruturantes.



"Além de nova rede de drenagem, rede de esgoto, padronização das calçadas, a urbanização de Caxias inclui ainda marcação horizontal e vertical. Esta é a primeira fase da urbanização e, em breve, vamos licitar a segunda fase contemplando mais ruas de Caxias", disse o secretário.