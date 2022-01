O mapa é um instrumento que define a área que deverá ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas - Letycia Rocha - Divulgação/MTUR

Publicado 10/01/2022 09:49

QUISSAMÃ - Quissamã faz parte do Mapa do Turismo Brasileiro desde 2019. Foi o primeiro município da região turística da Costa do Sol a ser inserido no mapa pelo Ministério do Turismo. O Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT, certificou a cidade, conforme a Portaria n° 271, de 23 de agosto de 2019.

O mapa é um instrumento que define a área que deverá ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas. Além disso, as regiões são categorizadas no intuito de identificar o desempenho da economia do setor a partir de cinco variáveis cruzadas em uma análise.

Elas deram origem as categorias diretamente relacionadas à economia do turismo em questão de quantidade de estabelecimentos de hospedagem, de empregos hoteleiros, estimativa relacionada a visitantes domésticos, internacionais e arrecadação de Impostos Federais a partir dos meios de estalagem.

Arnaldo de Queirós Mattoso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo falou sobre a importância da conquista e da continuidade das ações após o recebimento da declaração do Conselho de Turismo da Região da Costa do Sol – CONDETUR.

– Estamos dando início a renovação junto ao Ministério para a partir deste ano, renovarmos a participação. É necessário termos um Conselho Municipal de Turismo ativo e participarmos de uma Instância de Governança Regional, o que fazemos desde a fundação, além do fortalecimento do nosso trade turístico. Isso é uma demonstração que estamos nos estruturando efetivamente para tornar Quissamã um destino turístico importante tanto no Estado, quanto no Brasil, concluiu Arnaldo.