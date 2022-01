Imunização acontece no Ginásio Poliesportivo, de 9h às 10h - Letycia Rocha - Divulgação/Secom

Publicado 17/01/2022 09:49

QUISSAMÃ - Crianças com comorbidades e deficiência permanente serão as primeiras, na faixa etária de 5 a 11 anos, a serem vacinadas contra a Covid-19 em Quissamã, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. A imunização começará nesta quarta-feira (19), no Ginásio Poliesportivo, de 9h às 10h. É importante destacar que, no primeiro momento, serão vacinadas apenas as crianças com 11 anos, do grupo de comorbidades e deficiência permanente.

Pais ou responsáveis precisarão acompanhar as crianças e deverão levar como documentos, laudo médico, o cartão de vacinação, CPF ou cartão SUS. O primeiro lote de vacinas chegou a Quissamã neste sábado (15). Para aplicação nessa faixa etária será utilizada a vacina do laboratório Pfizer, segundo informou Natália Villaça, Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Também estão definidos os demais grupos prioritários: após as crianças com comorbidades e deficiência permanente, o segundo grupo será formado por quilombolas e, posteriormente, todas as demais crianças por faixa etária.