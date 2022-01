Quissamã marca presença na Rio Innovation Week | Quissamã | O Dia

Rio Innovation Week contou com mais de 500 palestrantes, 1.000 startups e 190 expositores, em um espaço de mais de 40 mil m² - Letycia Rocha - SECOM/Phillipe Moacyr

18/01/2022

QUISSAMÃ - O prefeito em exercício Marcelo Batista, acompanhado da vice-presidente da Câmara Municipal Simone Flores, participou nesta sexta-feira (14) da Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina. A feira terminou no domingo (16), no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro e reuniu mais de 500 palestrantes, 1.000 startups e 190 expositores.

"Nos dias de hoje, não há como desassociar o desenvolvimento da tecnologia. O crescimento de um Município, Estado ou País está diretamente ligado às ferramentas, estudos que o mundo tecnológico oferece. Juntamente com a prefeita Fátima Pacheco, Quissamã planeja avanços importantes na área", frisou Marcelo Batista.

A cerimônia da Rio Innovation Week foi aberta pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que destacou o potencial do Rio de Janeiro para a inovação e o empreendedorismo tecnológico, além do crescimento do estado nessas áreas nos últimos meses.

"Estamos enaltecendo a nossa capacidade de superação. Hoje, podemos ver como o nosso estado é pujante, assim como a nossa tecnologia. Neste ano que passou, o Rio de Janeiro investiu todo o possível na área de Ciência e Tecnologia. Temos que ressaltar o novo ambiente de negócios que foi criado no estado. O setor de tecnologia tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Rio", ressaltou o governador.

