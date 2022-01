Com relação aos trajes, não será permitido o uso de roupas que não sejam aquelas destinadas ao banho; no máximo, short de tactel. É proibido tomar banho de sol ao redor da piscina e a entrada de pessoas com bebida alcoólica - Letycia Rocha - SECOM/Gabriel Macedo

Publicado 18/01/2022 11:00

QUISSAMÃ - As famílias quissamaenses ganharam um espaço de lazer totalmente revitalizado na praia de João Francisco. No sábado (13), o prefeito em exercício, Marcelo Batista, inaugurou a Área Recreativa e Piscina Pública Infantil Uilson Antônio de Souza, na Avenida Atlântica. A piscina foi reformada, construído um novo deck, restaurada a área de jogos, além de poda de árvores e manutenção na iluminação.

"Este é um momento de alegria, poder entregar esta área totalmente revitalizada para que as crianças possam curtir a temporada em segurança, com monitores e guarda vidas, e as famílias tranquilas. É mais uma ação do nosso governo que preza a saúde, bem-estar e lazer da nossa população", ressaltou Marcelo Batista que, na ocasião, lembrou do falecimento do jovem Felipe Pecli, vítima de acidente na noite anterior, e pediu às famílias que orientem crianças, adolescentes e jovens.

Destinada à recreação de crianças de até 12 anos, a área está aberta ao público de quinta-feira a domingo, das 10h às 18h. O local conta ainda com pula-pula, totó, pingue-pongue e tamanco. Na área "kids", piscina de bolas, foguetinho, escorrega. Não é necessário fazer inscrição e todos os ambiantes contam com monitores.

"Esse é um importante espaço de lazer aqui na praia de João Francisco, que está aberto às nossas crianças a partir de hoje. Também neste sábado estamos abrindo a área recreativa de Barra do Furado e, pela primeira vez, a praia do Visgueiro também vai contar com uma área para as crianças. Teremos muitas novidades na área de Esporte. Desejo a todos um Verão de paz e harmonia", disse a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas.

A vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal, Simone Flores, destacou as ações do governo em prol da população.

"Tantas obras têm sido realizadas em Quissamã e hoje é entregue esse espaço de lazer, democratizando o acesso a todos. Esse é um espaço importante, o Natal Luz também foi belíssimo e vai ficar marcado na história do nosso município. Quissamã trabalha no Esporte, Educação, Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, em todas as áreas. A Câmara continuará parceira, defendendo o melhor para o município com foco no desenvolvimento e cuidado das pessoas", frisou Simone Flores.

Para curtir o novo espaço é preciso seguir algumas regras, como: somente crianças de até 12 anos podem tomar banho na piscina; menores de quatro anos deverão estar acompanhadas de pessoas maiores de 18 (pais ou responsáveis); antes de entrar na piscina é preciso passar pelo chuveiro; e não será permitido se alimentar dentro ou ao redor da piscina.

Moradora de Quissamã, Andréa de Souza levou os filhos para a nova área de lazer. "Gostei muito, tudo organizado, muita segurança. De fato, a gente pode ficar tranquilo enquanto nossos filhos se divertem", disse a mãe.

Com relação aos trajes, não será permitido o uso de roupas que não sejam aquelas destinadas ao banho; no máximo, short de tactel. É proibido tomar banho de sol ao redor da piscina e a entrada de pessoas com bebida alcoólica.

O evento também foi prestigiado por moradores e veranistas da praia João Francisco; os vereadores Ailson Belarmindo e Rildo Barcelos; secretários, subsecretários e coordenadores.