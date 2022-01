Oito equipes entraram na disputa, mas a grande campeã foi a Nós - Letycia Rocha - SECOM/Phillipe Moacyr

Oito equipes entraram na disputa, mas a grande campeã foi a Nós - Letycia Rocha SECOM/Phillipe Moacyr

Publicado 18/01/2022 11:03

QUISSAMÃ - A Arena Esportiva da Praia de João Francisco, em Quissamão, está oficialmente aberta. No sábado (15), o Basquete Beach deu início à programação esportiva do Verão 2022, Viver Quissamã. Oito equipes entraram na disputa, mas a grande campeã foi a Nós.

Em segundo lugar, ficou a equipe Macaé e em terceiro, a equipe Sei lá, Esqueci. Os três primeiros colocados ganharam troféu, medalhas, camisas do evento e ainda premiação em dinheiro de R$ 600, R$450 e R$300, respectivamente.

As oito equipes participaram das eliminatórias com partidas de dois tempos de oito minutos. Entre os atletas, Francisco do time do Botafogo e Alexandre, atleta amador do Rio de Janeiro.

"A maioria dos atletas do Torneio integra as escolinhas de Basquete oferecidas pela Prefeitura, incentivando a formação de base. Esse é só o começo da nossa programação de Verão, tem muita coisa boa para acontecer em João Francisco, Visgueiro e Barra do Furado. Esporte é saúde, bem-estar e lazer", disse a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas.

No (16), a partir das 8h, teve Torneio de Futmesa na Arena Esportiva.