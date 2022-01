Os passeios estão disponíveis aos sábados e domingos de 10h30 às 17h30 e é obrigatório o uso de colete salva vidas - Letycia Rocha - SECOM/Gabriel Macedo

Os passeios estão disponíveis aos sábados e domingos de 10h30 às 17h30 e é obrigatório o uso de colete salva vidas - Letycia Rocha SECOM/Gabriel Macedo

Publicado 18/01/2022 11:06

QUISSAMÃ - Os moradores e veranistas da Praia de João Francisco têm uma nova opção de esporte e lazer: passeios de caiaque, Stand Up Paddle e, em breve, pedalinho. A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria municipal de Esporte e Juventude, montou uma estrutura, na Lagoa do Piripiri, com equipamentos modernos e uma equipe formada por instrutores e guarda vidas garantindo a diversão com segurança. Os passeios são gratuitos.

"Essa é uma das grandes novidades desta temporada em João Francisco. Toda estrutura foi montada com bastante segurança para os frequentadores. É algo inédito na nossa praia e já no primeiro final de semana está tendo grande procura. Os nossos supervisores fizeram uma análise do local, antes de montarmos a estrutura. É totalmente seguro, crianças com autorização dos pais podem fazer o passeio e serão acompanhadas por um instrutor", disse a secretária de Esporte e Juventude, Ísis Chagas.

São seis caiaques simples e vinte pranchas de Stand Up Paddle. Os passeios estão disponíveis aos sábados e domingos de 10h30 às 17h30 e é obrigatório o uso de colete salva vidas.

"As pessoas que desejarem fazer o passeio podem retirar o material aquático com um de nossos monitores. São 15 minutos de passeio e os instrutores sinalizam com cronômetro e apito. A Lagoa tem um metro e meio de profundidade, percorremos toda a área antes da escolha do local. Nossos instrutores foram treinados e ainda contamos com guarda vidas", explicou o supervisor, Vinícius Ramos.

Crianças a partir de seis anos podem fazer o passeio juntamente com o responsável e a partir de doze anos com autorização.

Também supervisor do novo espaço de esporte e lazer, Fábio Marques destaca os benefícios da prática esportiva.

"No caso das modalidades oferecidas neste espaço são inúmeros os benefícios. Trabalham o corpo como um todo, membros superiores e inferiores e, para a saúde mental é algo excepcional, um momento de reflexão, contato com a natureza", destacou Fábio Marques.