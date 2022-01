As três duplas vencedoras ganharam troféus. Todos os participantes receberam camisa do Verão 2022, Viver Quissamã - Letycia Rocha - SECOM/Phillipe Moacyr

As três duplas vencedoras ganharam troféus. Todos os participantes receberam camisa do Verão 2022, Viver Quissamã - Letycia Rocha SECOM/Phillipe Moacyr

Publicado 18/01/2022 11:07

QUISSAMÃ - Criado na Europa e conhecido mundialmente como Teqball, o Futmesa vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. E no Verão 2022, Viver Quissamã não foi diferente. No domingo (16), o torneio da modalidade reuniu 24 competidores divididos em 12 duplas, na Arena Esportiva da Praia de João Francisco.

Na Arena, duas mesas. Foram 12 partidas - cada com um set de 21 pontos. Em primeiro lugar, a dupla Igor e Douglas faturou o prêmio de R$ 400; em segundo, ficaram Foleti e Yuri, R$ 300. Em terceiro, Totoca e Huelton que levaram R$200. As três duplas ganharam ainda troféus. Todos os participantes receberam camisa do Verão 2022, Viver Quissamã.

"O Futmesa é uma ótima opção de lazer, sem contar que vem crescendo. Durante toda a temporada, vamos manter as mesas para quem quiser aproveitar", disse a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas.

O Futmesa mistura técnicas futevôlei, futebol e pingue pongue, futevôlei e futebol, mas as regras são simples. Vale utilizar cabeça, coxa, ombros e pés, mas colocar as mãos na mesa é ponto para o adversário.