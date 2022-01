Com objetivo de fomentar as ações do novo governo do município de Carapebus, os vereadores da base, Robson Xaropinho e Maicon Pimentel, se reuniram dessa segunda-feira (17) com o atual secretário de segurança da cidade, Luiz Aladoga - Divulgação/SECOM

CARAPEBUS - Com objetivo de fomentar as ações do novo governo do município de Carapebus, os vereadores da base, Robson Xaropinho e Maicon Pimentel, se reuniram nesta segunda-feira (17) com o atual secretário de segurança da cidade, Luiz Aladoga. Na pauta do encontro, foi abordado o projeto Guarda Mirim, que tem como principal objetivo contribuir com a inclusão social, gerar empregos e renda, prevenir e diminuir a violência, proporcionar condições favoráveis que auxiliem na formação e qualificação dos adolescentes, os ajudando a formar caráter, viver com dignidade e responsabilidade.



Já nesta terça-feira (18), 25 adolescentes de Carapebus iniciaram o Curso de Reciclagem da Guarda Mirim. Segundo o Comandante da Guarda Municipal de Carapebus, Cristiano Teodoro Rangel, o projeto existe desde 2008 no município, mas estava desativado. A pedido do prefeito Bernard Tavares, a iniciativa está retornando na cidade. “Estamos capacitando esses adolescentes. Estamos atualizando tudo aquilo que eles já aprenderam”, explicou o comandante da Guarda Municipal de Carapebus.

O projeto Guarda Mirim é voltado para adolescentes de 15 a 18 anos de idade, tendo como principal missão, segundo Teodoro, tirar o jovem da ociosidade. Na manhã dessa terça, os adolescentes e alunos receberam instrução de Defesa Pessoal. À tarde, tiveram aula de primeiros socorros com o Corpo de Bombeiros.

Todos os anos, as inscrições para o projeto são abertas, nos meses de agosto e setembro. Teodoro explicou que de outubro até o final de novembro, uma pesquisa social, junto às famílias dos adolescentes, é realizada por psicólogos e assistentes sociais. “Estes profissionais visitam a família dos adolescentes para verificar a real necessidade do adolescente ingressar no projeto”, explicou Teodoro.

O projeto Guarda Mirim envolve vários profissionais, como Corpo de Bombeiros, psicólogas, Conselho Tutelar e Guarda Municipal. Ao se formarem, os adolescentes são encaminhados às secretarias do município para trabalhar. O curso da Guarda Mirim tem duração de dois meses e o de reciclagem, duas semanas.

O Comandante da Guarda Municipal explicou ainda que as aulas do curso são realizadas em vários lugares da cidade, mas especialmente, no quartel da instituição. Mas aulas de educação física, acontecem no Parque de Exposições; de Meio Ambiente no Parque Nacional da Reserva de Jurubatiba. As aulas teóricas acontecem nas salas de aula e as práticas no parque.

Para o comandante da Guarda Municipal, a principal preocupação é com as vidas dos adolescentes. “Nós sempre falamos isso para eles: que é importante eles darem o primeiro passo para a vida profissional, olhar para o futuro. Esse primeiro passo é muito importante. E é muito satisfatório encontrar um desses adolescentes que começaram o projeto, lá em 2008, e hoje em dia estão trabalhando, atuando, nas profissões que escolheram. Sem contar os que conseguimos resgatar das drogas. Sempre digo a eles: vocês têm um grande potencial, mas precisam saber explorar. Vocês vão muito longe. É muito gratificante quando aprendam, levam para o coração e, principalmente, colocam em prática”, concluiu.