Foto: SECOM/Adilson dos Santos - Aulas de beach tennis na Praia de João Francisco também acontecerão às terças, sempre às 8h20 - Por Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 08:45

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Esporte e Juventude, iniciou nesta segunda-feira (17), as aulas de beach tennis na Praia de João Francisco, que também acontecerão às terças, sempre às 8h20. Os interessados podem fazer inscrição no local, portando RG, CPF, comprovante de residência, cópia do cartão de vacinação da Covid-19, atestado médico e uma foto 3X4.

Imagine um esporte que seja um mix de tênis, vôlei de praia, badminton e frescobol. Sim, ele existe e tem conquistado a simpatia dos brasileiros. Ele é o beach tennis, praticado em uma quadra de areia nivelada, parecida com a do vôlei de praia, com raquete e bolinhas próprias para o esporte. O objetivo dos jogadores é projetar a bola sobre a rede, em direção ao campo adversário, sem deixar ela cair no seu lado da quadra.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, relata que a modalidade terá um número limite de inscritos, e as aulas presenciais serão realizadas duas vezes por semana. “O planejamento foi feito para oferecer segurança aos alunos e professores, pois os eventos ao ar livre tornam as atividades físicas mais seguras em função do distanciamento social necessário”, explicou Ísis.

A procura de alunos por esse esporte que caiu nas graças dos brasileiros, tem crescido bastante.

“Quando soubemos que teria essa modalidade, logo nos inscrevemos por termos achado interessante e diferente”, afirmaram as irmãs Marcela e Izadora Camillo.