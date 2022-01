Foto: SECOM/Adilson dos Santos - Nesta terça-feira (18) o secretário de Mobilidade Urbana, Xande Moreno, acompanhado da equipe, percorreu a estrada de acesso à praia do Visgueiro - Por Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 08:47

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Mobilidade Urbana está realizando o trabalho de sinalização nas praias do Município. Depois de João Francisco, foi a vez do Visgueiro receber a instalação de placas indicativas e de orientação, com o objetivo de proporcionar maior segurança para pedestres, ciclistas e motoristas, além de maior fluidez e respeito no trânsito.

Nesta terça-feira (18) o secretário de Mobilidade Urbana, Xande Moreno, acompanhado da equipe, percorreu a estrada de acesso à praia do Visgueiro, a orla, e as principais vias da localidade. “Assim como foi feito em João Francisco, a equipe instalou placas de limite de velocidade, indicativas para lombada e proibição de som automotivo”, informou o secretário.

O trabalho está sendo feito em conjunto com a Guarda Civil Municipal e secretária de Segurança Pública e Trânsito. Na próxima etapa, a ação vai chegar a Barra do Furado, que também recebe um grande volume de frequentadores nesta época do ano.

O trabalho de planejamento nas áreas de Segurança e Mobilidade Urbana foram intensificados no final de 2021 e seguem o planejamento, com atuação das forças de segurança e suporte do 32º Batalhão de PolíciaMilitar.