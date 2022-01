Foto: Divulgação - O Cidennf é presidido pela prefeita, Fátima Pacheco - Por Letycia Rocha

Foto: Divulgação - O Cidennf é presidido pela prefeita, Fátima PachecoPor Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 08:51

QUISSAMÃ - Nesta terça-feira (18), foi realizada em Campos a primeira assembleia Geral Ordinária de 2022, do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). Na pauta, assinatura dos contratos de rateio dos entes consorciados, apresentação do planejamento de ações prioritárias e estratégicas para este ano e a criação da Câmara Técnica Setorial de Infraestrutura, Transporte e Mobilidade.

O Cidennf é presidido pela prefeita, Fátima Pacheco. Além de Quissmã, o Consórcio é composto por mais 11 municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Macaé, Miracema, Porciúncula, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.

Para o secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana, traçar estratégias de atuação conjuntas, buscando parcerias e integrações, que tragam resultados positivos é de extrema importância.

"Entendemos o quanto o desenvolvimento regional é desafiador, mas, juntando todos os atores envolvidos nesse processo, podemos levar as nossas regiões a um outro patamar. Estamos trabalhando em pautas importantes e tomando decisões que terão grande impacto nos próximos anos", destacou Vinícius Viana, secretário executivo do Cidennf.

Na ocasião, ainda foram apresentadas as ações planejadas para o ano de 2022, nas quais destacam-se a aquisição da Patrulha Mecanizada do Consórcio, resultante das emendas parlamentares captadas no ano corrente de 2021; a captação de novos recursos através das emendas parlamentares de bancadas e individuais, que somam mais de 7 milhões de reais no orçamento de 2022, além do investimento de R$ 10 milhões do Fundo Soberano Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que ambos serão utilizados no projeto “Rota Regional Caminhos do Açúcar”.

Em seguida, foi criada a Câmara Técnica Setorial de Infraestrutura, Transporte e Mobilidade, que vai tratar de ações necessárias à implantação de políticas públicas nas áreas específicas de trânsito, transporte e mobilidade, debatendo questões de relevância e de interesse em comum dos entes consorciados.