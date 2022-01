Foto: SECOM/Adilson dos Santos - Profissionais da saúde, que receberam a qualificação, foram divididos em três turmas, com nove em cada, visando os protocolos de segurança contra a COVID-19 - Por Lettycia Rocha

Publicado 19/01/2022 08:54

QUISSAMÃ - Modernizar a rede municipal com equipamentos de ponta para oferecer melhor atendimento à população é o foco da Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Saúde. O município adquiriu nove cardioversores multiparâmetros de última geração, sendo a primeira rede pública no estado do Rio de Janeiro a disponibilizar aparelhos desta tecnologia. O investimento é de mais de 300 mil reais.

Nesta terça-feira (18), foi realizado o treinamento de médicos e enfermeiros para o manuseio dos equipamentos. Segundo a coordenadora de Enfermagem da UTI do Hospital Municipal Maria Mariana de Jesus - HMMMJ, Jussara Alves, os novos aparelhos vão atender a Sala de Estabilização, UTI, Maternidade, Centro Cirúrgico, Internação, Unidade de Saúde de Barra do Furado e postos de saúde de eventos.

O engenheiro clínico, Guilherme Machado Laranjeira, que ministrou a capacitação para os profissionais da saúde, parabenizou os gestores da saúde, pois dos 92 municípios do Rio de Janeiro, somente Quissamã possui esse cardioversor de ponta. "É uma ótima aquisição, visando o cuidado aos munícipes, finalizou Guilherme.

Os profissionais da saúde, que receberam a qualificação, foram divididos em três turmas, com nove em cada, visando os protocolos de segurança contra a COVID-19. A sala utilizada recebeu a devida limpeza entre um grupo e outro. Todos estavam de máscaras e fizeram uso do álcool gel.

“O treinamento proporciona conhecimento técnico e específico, tanto sobre a utilização, quanto o manuseio do equipamento, nos trazendo ainda mais agilidade ao atendimento, além de melhorar o tempo de resposta junto ao paciente, que resulta na assistência diferenciada aos nossos usuários”, explicou Marina Barros de Paiva, enfermeira e coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.