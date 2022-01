Foto: Divulgação/GCM - Por Letycia Rocha

Foto: Divulgação/GCMPor Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 11:54

CARAPEBUS - Agentes da Guarda Civil Municipal de Carapebus apreenderam, no final da tarde desta terça-feira (18), uma carga de drogas no bairro Alto do Caxanga.

Conforme a ocorrência, a Central de Operações da GCM recebeu uma denúncia de que elementos estariam traficando no local. Em diligência, os guardas se depararam com os criminosos, que conseguiram correr para uma área de mata e não foram mais localizados.

Os acusados, no momento da fuga, deixaram para trás uma bolsa vermelha contento sete pinos e três pedras de cocaína, duas buchas de maconha, além de 108 pinos de eppendorf vazios.

O material foi encaminhado para a 130ª Delegacia de Polícia de Quissamã (130ª DP) e apreendido. Ninguém foi preso.