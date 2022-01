Pequena Marcela da Silva Barcelos, de 8 anos, foi a segunda criança de Carapebus vacinada contra a Covid-19 - SECOM/Carapebus

Publicado 19/01/2022 17:22 | Atualizado 19/01/2022 17:29

CARAPEBUS - Uma imagem de esperança, que enche nossos corações de alegria! Sorridente, a pequena Marcela da Silva Barcelos, de 9 anos, foi a segunda criança de Carapebus vacinada contra a Covid-19. Ela recebeu a primeira dose da Pfizer pediátrica na Unidade Básica de Saúde Elomir Tavares Esteves, no Centro.

A imunização na faixa etária de cinco a 11 anos, no município, foi iniciada nesta quarta-feira (19), exclusivamente, das 9h às 12h, em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF). Nesta semana foram vacinadas crianças portadoras de algum tipo de deficiência permanente, comorbidades e síndrome de down.

"Hoje faz 1 ano que iniciamos a Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19, com os avanços da vacinação e com a comprovação de que a vacina salva vidas , um ano depois estamos vacinando nossas crianças de 5 a 11 anos, com o objetivo de prevenirmos cada vez mais a disseminação do vírus. Vacinar as crianças é tão importante quanto vacinar os idosos , por exemplo, pois para voltarmos a viver sem medo , precisamos conter o vírus de todas as formas. Nunca se esqueçam: devemos ter medo da doença e não da vacina", salientou Thayná Domingues Palácio da Silveira, integrante da equipe de imunização.

Na próxima quarta-feira (26), será feita a vacinação infantil contra a Covid-19 de todas as crianças na faixa etária de 11 anos sem comorbidades. Para se vacinar, a criança deverá estar acompanhada do responsável, munido dos seguintes documentos: Caderneta de vacinação; Laudo médico comprovando a comorbidade; CPF ou Cartão do SUS.