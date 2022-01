Divulgação/FESERJ - Por Letycia Rocha

Divulgação/FESERJPor Letycia Rocha

Publicado 20/01/2022 08:50 | Atualizado 20/01/2022 08:51

QUISSAMÃ - Quissamã sedia, a partir desta quinta-feira (20), a etapa de abertura do Circuito de Surf do Rio de Janeiro. Profissionais e amadores entram nas ondas da praia de Barra do Furado, que tem duas ondas conhecidas: a onda na saída do rio, com direitas e esquerdas, e as esquerdas manobráveis do Pier, até o domingo (23).



Nessa quinta, o Pena Quissamã PRO AM 2022 começa com as categorias amadoras com pontuação de nível 2A. Já os profissionais disputarão preciosos pontos no circuito brasileiro da ABRASP. No masculino, as pontuações 3A (FESERJ) e 2A (ABRASP). E no Feminino, pontuações 5A (FESERJ) e 4A (ABRASP). Os profissionais vão competir no sábado (22) e domingo, quando há previsão de ondas maiores.



A Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) divulgou, na quarta (19), as baterias e cronograma dos dois primeiros dias do evento. (Confira as imagens no final da matéria)



A competição vai distribuir a premiação do Brasileiro Profissional que tem R$40 mil em prêmios, sendo R$ 20 mil no masculino e R$ 20 mil no feminino, pela primeira vez no estado uma premiação igual.



Entre os Amadores serão 12 categorias: sub-18 masculino, sub-18 feminino, sub-16 masculino, sub-16 feminino, sub-14 masculino, sub-14 feminino, sub-12 masculino, sub-12 feminino, kahuna e local - que receberão como premiação pranchas do shaper Crivella, kit da PENA e kit Soul Fins.



"É um prazer para a Pena estar junto de mais um evento no Rio de Janeiro. Já fizemos eventos em todas as regiões do estado e agora estamos plantando mais essa semente junto dos amigos em Quissamã. Será um prazer! Vai ter altas ondas! E não tem festa melhor do que essa não. O surf está em primeiro plano na nossa marca! Campeonato de surf é diversão! É festa! Vamos viver dias maravilhosos!", disse Raimundo Neto, fundador da Pena.