Atividade envolve 12 escolas, impactando 1.436 alunos. - Divulgação/PMR

Atividade envolve 12 escolas, impactando 1.436 alunos. Divulgação/PMR

Publicado 21/01/2022 15:36

Firmado em julho do ano passado, a Prefeitura de Resende, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Educação, tem executado ações a partir do Programa ‘UPT – Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e Cidadania’ em 12 unidades da Rede Municipal de Ensino, envolvendo 1.436 alunos. O UPT Pela Ética e Cidadania, realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com o Instituto Maurício de Sousa, faz parte do Programa ‘Time Brasil’, com prazo de duração de um ano.

A execução efetiva ocorreu a partir de setembro, em 12 unidades: Escola Municipal Sagrado Coração; E. M. Maria Dulce; E. M. Geraldo da Cunha Rodrigues; E. M. Abrahão Hermano Ribenboim; E. M. Marieta Salles Cunha; E. M. Maria de Assis Barboza; E. M. Santa Maria; E. M. Augusto de Carvalho – CIEP – 489; E. M. Adelaide Lopes Salgado; E. M. Hetelvina Carneiro; E. M. Rio Preto; e E. M. Moacir Coelho da Silveira.

Resende ficou entre as cinco escolhidas do Estado do Rio de Janeiro para a implementação do programa federal que utiliza atividades on-line como caça-palavras; palavras cruzadas e enigmas para propor experiências de aprendizagem relacionadas à ética e à cidadania. “O programa é um conjunto de ações de capacitação e gestão de conhecimento para as crianças e os adolescentes, conhecido como ‘Educação Cidadã’. O público infantojuvenil tem a possibilidade de experiências no processo de aprendizagem relacionados à ética e à cidadania. Estes estudantes e toda a comunidade escolar serão multiplicadores das ideias”, frisa.