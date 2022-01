Rua Senhor dos Passos, onde fica situada a Capela Mortuária - Raimundo Brasil

Rua Senhor dos Passos, onde fica situada a Capela MortuáriaRaimundo Brasil

Publicado 13/01/2022 17:14 | Atualizado 13/01/2022 17:14

A Rua Senhor dos Passos, no bairro Alto dos Passos, começou a receber as obras de pavimentação asfáltica. Os serviços estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende, em parceria com o Governo do Estado.

O Estado tem enviado o material necessário e a prefeitura realiza o trabalho de usinagem e a aplicação da massa asfáltica. Em um primeiro momento, será colocada uma camada asfáltica para regularizar a rua, e depois as equipes fazem um acabamento.

Além da pavimentação, também será feita a sinalização vertical para garantir a segurança dos pedestres e motoristas. Durante as obras, o local pode sofrer algumas interrupções no trânsito, por isso, é importante ter atenção ao passar pela via.