Projeto chama "O Desafio do Lixo - Como podemos ser mais sustentáveis?". - Divulgação/PMR

Projeto chama "O Desafio do Lixo - Como podemos ser mais sustentáveis?".Divulgação/PMR

Publicado 18/01/2022 18:47

Uma professora da Rede Municipal de Educação de Resende recebeu o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente. Rosângela Soares Lana, do Colégio Municipal Getúlio Vargas, apresentou o projeto desenvolvido com os alunos no tema: “O Desafio do Lixo - Como podemos ser mais sustentáveis?”, sobre a importância de cuidar do lixo, descartá-lo corretamente e respeitar o meio ambiente.

A cerimônia da entrega das medalhas, certificados e um prêmio de mil reais para a professora aconteceu em dezembro. A iniciativa busca incentivar os estudantes da rede municipal, do 1° ao 9° ano, a propor soluções inovadoras para os problemas ambientais.

Para a professora, o trabalho com os alunos tem o objetivo de incentivar a consciência ambiental. "O projeto veio fazer essa parceria, trabalhar além do contexto da sala de aula. Isto é muito importante, pois você estará impactando a vida do aluno de forma direta. Pois, a partir do momento que o aluno começa a se dedicar a uma pesquisa, música ou poesia sobre o tema, ele passa então a ser um indivíduo questionador e ativo", comentou.