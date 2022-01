Delegação do Resende para a Copinha 2022 - Leonam Viana / RFC

Delegação do Resende para a Copinha 2022Leonam Viana / RFC

Publicado 04/01/2022 09:00

O Resende estreia nesta terça-feira (4) na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro adversário na Copinha será o Corinthians. O jogo será às 21h45 no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista.

Resende e Corinthians estão no grupo 15 , junto com São José-SP e River-PI. A Copa SP de Futebol Júnior será disputada de 2 a 25 de janeiro. Serão 32 grupos com quatro clubes em cada. Ao todo, 128 equipes disputarão a competição.

Confira abaixo os 30 jogadores das categorias de base do Resende escalados para a Copinha 2022:

Goleiros:

Matheus Sales

Kepa

Pedro

Laterais:

Rafael

Valter

Cauan

Douglas

Zagueiros:

Pablo

Marksander

Henrique Halls

Peixoto

Meio-campistas:

Medina

João Felipe

Samuel

Índio

David

Maragoni

Brendon

Diego

Atacantes:

Jandson

Kaio

Leo Pedro

Levi

Léo Santos

Gabriel Feith

Nino

Zé Carlos

Bismarck

João Vitor

Gustavo