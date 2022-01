Evento de pré-carnaval costuma acontecer na Praça da Bandeira, mais conhecida como a Praça do Trenzinho. - Carina Rocha

Evento de pré-carnaval costuma acontecer na Praça da Bandeira, mais conhecida como a Praça do Trenzinho.Carina Rocha

Publicado 06/01/2022 16:33

Por conta do aumento de casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, a prefeitura de Resende decidiu nesta quinta-feira (6) cancelar o pré-carnaval que aconteceria no mês de fevereiro no município. Qualquer evento de carnaval também foi cancelado.

A medida foi tomada com base no aumento de casos de coronavírus no Estado por conta da variante Ômicron. Os casos de gripe também são uma preocupação.

Tradicionalmente realizado na Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos, o pré-carnaval costuma reunir milhares de pessoas e conta com a participação de blocos famosos como o Bola Preta, do Rio de Janeiro. A última edição foi realizada em 2020.

Confira a nota completa abaixo:

"A Prefeitura de Resende informa que tanto o Carnaval quanto o Pré-Carnaval de 2022 estão cancelados, devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro."