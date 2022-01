Morador só deve procurar unidade médica se estiver com sintomas - Divulgação

Publicado 13/01/2022 15:23

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende divulgou que, durante a quarta-feira (12), atendeu quase 500 pessoas com suspeita de Covid-19. Apesar do número relevante, por conta da vacinação, a maioria dos casos é leve e não precisou de internação. De acordo com o boletim epidemiológico do dia 12 de janeiro foram confirmados 173 casos de coronavírus.

Com a alta procura, o município ampliou a quantidade de profissionais de saúde. "O movimento está muito acima do normal, não só nos hospitais públicos, como em hospitais privados. A gente pede a compreensão de todos porque a espera está acima do normal", explicou o secretário de Saúde, Alexandre Vieira, o Tande.

Para desafogar o sistema público de saúde, o secretário pede que sejam mantidas as medidas de controle da doença como o uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações. "O morador não deve procurar uma unidade hospitalar no momento só para saber se está com Covid ou não. Se não estiver com sintomas, não vá ao hospital porque você pode se contaminar na espera do atendimento", alertou Alexandre.