Em 2022, o crime aumentou em 160% em Resende, registrando 13 casos.Reprodução internet

A região das Agulhas Negras, que compreende os municípios de Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia, registrou um aumento de 100% no número de estupros no primeiro trimestre de 2022 (janeiro a março). Foram 13 no mesmo período do ano passado, enquanto esse ano 26 casos. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ).



A cidade de Resende lidera o ranking nos registros do crime sexual com 50% dos casos de toda a região. Enquanto no ano passado, a cidade, de 133 mil habitantes, registrou cinco estupros. Em 2022, o crime aumentou em 160%, registrando 13 casos.



Itatiaia também apresentou um aumento de 125%, de quatro para nove casos. Quatis teve um caso a mais do que ano passado: três no total. E Porto Real foi a única cidade que apresentou uma diminuição: de dois casos para apenas um nestes três primeiros meses do ano.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que o 37º BPM (Resende) está atuando nos municípios de sua área de policiamento visando prevenir e coibir quaisquer práticas criminosas. O batalhão desenvolve diferentes modalidades de ações ostensivas conforme a análise da mancha criminal de cada região.



No primeiro quadrimestre de 2022 (janeiro até abril), o 37º BPM efetuou 149 prisões em flagrante e 32 apreensões de adolescentes, além de ter apreendido 36 armas de fogo, em ações de combate ao crime. Ressaltou ainda a importância da população colaborar realizando denúncias pelo Disque-Denúncia (0300-253-1177), ou, para casos urgentes, através da Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais.