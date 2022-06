Publicado 20/06/2022 15:56

Um homem, de 37 anos, teve o pulmão perfurado após ser atingido por um tiro na madrugada de domingo (19) em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, a esposa do homem disse que ele teria chegado em casa, no bairro Paraíso, já baleado.

Ele foi levado por parentes para o Hospital de Emergência e não corria risco de morte, segundo a PM.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.