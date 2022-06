De acordo com a PM, a suspeita é de que homem tenha caído sobre fios de alta tensão - Divulgação

Publicado 18/06/2022 14:24

Um paraquedista de 33 anos morreu após um salto neste sábado (18) em Resende. O acidente aconteceu na Rua Wili Faustich, no bairro Elite.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que ele tenha se chocado com um fio de alta tensão antes de cair no quintal de uma casa.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, mas o homem morreu no local. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.