Fora de casa, o Pérolas Negras foi superado pelo Paraná Clube por 2 a 0 - Oscar Felipe/Paraná Clube

Fora de casa, o Pérolas Negras foi superado pelo Paraná Clube por 2 a 0Oscar Felipe/Paraná Clube

Publicado 19/06/2022 15:11

O Pérolas Negras perdeu por 2 a 0 contra o Paraná Clube em jogo realizado no sábado (18) no Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba/PR. A partida foi válida pelo 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Paraná marcou com o meia Gabriel Correia e o atacante Ueslei Brito. O time segue na vice-liderança do grupo 7. Já o Pérolas continua na lanterna.

O próximo jogo do time fluminense é contra o Nova Iguaçu no domingo (26). A partida será às 16h em casa, no Estádio do Trabalhador, em Resende.