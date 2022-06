Redução do estresse e da ansiedade são alguns dos benefícios relatados pelos praticantes do yoga - Gleisiane Carvalho

Publicado 20/06/2022 17:11

Para comemorar o Dia Internacional do Yoga, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende promove nesta terça-feira (21) um aulão das 9h às 10h no Parque Tobogã, no bairro Vila Julieta.

As atividades serão abertas ao público de todas as idades. Não é necessário fazer inscrição, os interessados podem comparecer no dia e local da aula para ter acesso a aula.

O programa “Yoga para Todos” é desenvolvido em diferentes pontos da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 99947-7639 (Primeiro Centro), (24) 3354-4301 ou (24) 3360-6164 (Segundo Centro).