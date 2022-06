Documento é um direito que garante acesso gratuito às vagas especiais. - Raimundo Brasil

Publicado 21/06/2022 16:28

Entre os dias 22 e 24 de junho, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Resende (Sumtran), realiza o credenciamento do cartão de estacionamento gratuito para pessoas com 60 anos ou mais. A ação acontece em uma tenda, próximo ao DPO da Cidade Alegria, entre 14h e 17h.

Os interessados precisam levar original e cópia do comprovante de residência, CPF, Carteira Nacional de Habilitação ou RG. A prefeitura de Resende também oferece este serviço de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h, no pátio administrativo, no setor de Protocolo.