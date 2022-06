Hemonúcleo funciona anexo ao Hospital de Emergência, no bairro Jardim Jalisco - Carina Rocha

Publicado 22/06/2022 17:49

Com a chegada adiantada do clima frio na região das Agulhas Negras, a coordenação do Hemonúcleo de Resende entrou em alerta. Atualmente, a unidade tem três tipos em estado crítico (A negativo, O positivo e B negativo) e dois em alerta (O negativo e A positivo). Para doar é necessário comparecer ao Hemonúcleo, que funciona anexo ao Hospital de Emergência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, a biomédica Maria Fernanda Aguiar, as doações já começaram a cair e acentuaram o cuidado com o estoque, já que, anualmente, este período traz uma queda significativa nas doações, uma vez que há uma indisposição maior com baixas temperaturas. "Não estamos trabalhando com falta total no banco de sangue ainda, mas trabalhamos no limite e precisamos chamar a atenção da população para não chegar em uma situação grave".

Maria Fernanda destacou a possibilidade de agendamento da doação, que torna o ato mais dinâmico e fácil. “Quando o doador chega com o horário marcado, ele ganha prioridade na fila e também podemos organizar melhor com antecedência", explicou. O serviço atende, além de Resende, as cidades de Itatiaia, Porto Real e Quatis.

Para doar, basta comparecer ao Hemonúcleo com um documento oficial com foto. Além disso, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, bom estado de saúde, pesar mais de 50 kg e não estar em jejum. No caso de adolescentes com 16 e 17 anos, a doação só pode ser feita mediante a autorização de um responsável. Já no caso dos doadores com mais de 60 anos é necessário que esta não seja sua primeira doação.