Rio das Ostras recebe novas ambulâncias do Governo do Estado

Unidades de Saúde e essa necessidade é ainda maior em tempos de Rio das Ostras - A agilidade no transporte de pacientes é muito importante para o desenvolvimento do trabalho nase essa necessidade é ainda maior em tempos de pandemia . Na última quarta-feira (9), Rio das Ostras ganhou mais um reforço. O Município foi contemplado com duas novas ambulâncias doadas pela Secretaria Estadual de Saúde, que foram direcionadas para a UPA 24h , no Âncora

A secretária de Saúde de Rio das Ostras, Dra. Jane Blanco Teixeira, foi pessoalmente ao Rio de Janeiro para buscar as chaves dos veículos, que foram entregues em cerimônia realizada no quartel do Corpo de Bombeiros, em Guadalupe, com a presença de outras autoridades. Somando os dois veículos, o Município passa a contar com um quantitativo de 18 ambulâncias.

“Recebemos a doação de veículos, totalmente equipados, que além de melhorar nossa frota, vão poder proporcionar mais rapidez nos atendimentos domiciliares e no transporte de pacientes da UPA”, ressaltou a secretária.

Atualmente, a UPA 24h recebe uma média de 250 a 300 pessoas por dia. O diretor da unidade, Sandro Pereira Ribeiro, disse que as novas ambulâncias vão ajudar muito nos atendimentos e que está muito feliz com este presente.

“Nosso objetivo maior é salvar vidas e, com certeza, com o aumento da frota de ambulâncias, que são todas equipadas, nossa equipe vai poder proporcionar um melhor atendimento aos nossos pacientes, com mais agilidade e conforto. Essa é mais uma conquista importante para todos nós que prezamos pela vida”, completou Sandro. A UPA tem agora quatro ambulâncias para atender a população.