Surpresos com a notícia, familiares, amigos e seguidores de Edinel lamentaram sua morte nas redes sociais Reprodução Facebook

Por Ana Clara Menezes

Rio das Ostras - Conhecido pela sua personalidade polêmica e ativa nos debates políticos de Rio das Ostras, o empresário Edinel Flôres morreu com 55 anos neste domingo (29), após um Acidente Cardiovascular.

A família confirmou a informação, que rapidamente se espalhou nas redes sociais. Surpresos com a notícia, familiares, amigos e seguidores de Edinel lamentaram sua morte.

"Bom Dia galera que possamos ter um domingo abençoado", às 4h:27m da manhã. No mesmo domingo (29), Edinel chegou a deixar uma mensagem em sua página do Facebook Divulgação No mesmo domingo (29), Edinel chegou a deixar uma mensagem em sua página do Facebook, com o seguinte texto:, às 4h:27m da manhã.

Casado com Cláudia Soares e pai do jovem Thiago, Edinel tinha destaque no ambiente virtual de Rio das Ostras, por promover e participar de debates sobre a política local e cobrar melhorias da Prefeitura e Câmara dos Vereadores.

O velório acontece nesta terça às 11h:30m, na Capela 7, no Crematório e Cemitério da Penitência no Caju - Rio de Janeiro e a cerimônia de cremação será às 13h:30m.