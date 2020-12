Os leitos estão sendo usados prioritariamente para o atendimento emergencial de pacientes com Covid-19 Divulgação/Claudio Pacheco

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras emitiu uma nota na última quarta-feira (2) informando que em decorrência da necessidade de leitos para a Covid-19 no Município, as cirurgias eletivas do Hospital Municipal estão suspensas por 30 dias. Esse prazo poderá ser prorrogado dependendo do cenário epidemiológico do coronavírus.



A nota diz que:

"Pedimos a compreensão da população, pois, neste momento é necessário que os leitos usados nas cirurgias eletivas sejam disponibilizados para atendimento emergencial de pacientes com Covid-19, tendo em vista o acentuado aumento de casos nos últimos dias".

Até o momento, Rio das Ostras possui 3040 casos da Covid-19 confirmados, 98 óbitos registrados e 5 em investigação. A cidade que está atualmente na bandeira amarela Nível 1, está com 100% dos leitos clínicos (Hospital de Campanha) e de UTI (Pronto Socorro) ocupados.