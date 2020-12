A princípio, o jornal terá uma periodicidade mensal e vai seguir uma linha editorial própria, voltada para o bom humor Foto meramente ilustrativa

Por O Dia

Rio das Ostras - A comunicação da Região dos Lagos vai ganhar mais um veículo a partir de janeiro de 2021. Depois de trabalhar como colunista por muitos anos no Jornal Press Fatos & Notícias e na Revista Mais e publicar um livro de crônicas, Brigitte Belmont decidiu inovar e vai lançar um jornal: Brigitte News.



A princípio, o jornal terá uma periodicidade mensal e vai seguir uma linha editorial própria, voltada para o bom humor, explorando questões factuais do dia a dia e notícias atemporais, mas não menos importantes, além de artigos variados em editorias como saúde, educação, moda, gastronomia, dentre outras.



Mesmo com o advento da internet e toda a facilidade e alcance que a modernidade permite, o jornal Brigitte News também terá a versão impressa, para resgatar o saudosismo dos antigos periódicos. A versão online estará disponível no site www.grupoimprensa.com.br.



De acordo com Brigitte, o objetivo é levar informação de forma bem-humorada. “Tenho uma visão bem otimista da vida e acho que o humor é uma forma de vermos o mundo de uma forma mais leve. Sempre procuro ver um lado bom das situações, por pior que pareçam. E o jornal vai ser assim. Leve e engraçado, mas com questões sérias e relevantes informações”, explicou.



Apesar de estar há algum tempo sem atuar na área, Brigitte acha que ainda consegue dar conta do recado, principalmente porque ela vai ter colaboradores que ficarão responsáveis por algumas colunas fixas. “Depois do nascimento da minha filha, em março de 2019, decidi me afastar e curtir a minha licença maternidade em toda a sua plenitude. Minha filha passou a ser o meu mundo. Acho que esse período também serviu para dar uma reciclada, reavaliar alguns conceitos e estudar. No jornal terei amigas e amigos que estão embarcando nessa aventura comigo e que ficarão responsáveis pelos artigos das colunas. Além disso, meu eterno chefinho, o jornalista Alexandre Trápaga, vai estar ao meu lado nessa empreitada. Nossa parceria é vitoriosa e para sempre”, esclareceu.



Todos que quiserem contribuir, sugerir pautas, fazer denúncias, criticar ou elogiar devem entrar em contato pelo e-mail brigittenews2021@gmail.com.