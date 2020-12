Feirinha irá receber cobertura fixa - Imagem do Projeto Divulgação

Publicado 18/12/2020 10:33

Rio das Ostras - O Shopping de Rua, conhecida como Feirinha, que funciona na Avenida Amazonas no Centro de Rio das Ostras mudou de lugar. As barracas foram realocadas no último final de semana a voltam a funcionar a partir desta sexta-feira, 18 de dezembro, na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque.



Esta foi a melhor solução encontrada pelo Comitê Gestor Municipal de Feiras de Rio das Ostras para manter o funcionamento desde tradicional atrativo turístico.

Esperada desde 2019, começa nos próximos dias a obra de urbanização dos canteiros da Avenida Amazonas. O local receberá cobertura com estrutura de madeira e telhas coloniais, rede de drenagem, jardim, iluminação e calçamento adequados. O prazo para finalização da obra é de 270 dias a partir da mobilização.



Com a reurbanização da Av. Amazonas, os permissionários terão mais segurança e conforto para trabalhar e oferecer melhor atendimento aos visitantes.



A Feirinha funciona de sexta a domingo, das 18h às 22h.